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Kulüp Başkanı, futbolcusunu dövdü
Kayseri 1.Amatör Küme maçında Kulüp Başkanı, sahaya girerek kırmızı kart gören oyuncusunu dövdü.
Spor 07.10.2019, 10:42
Kayseri 1.Amatör Küme maçında Kulüp Başkanı, sahaya girerek kırmızı kart gören oyuncusunu dövdü.
Okan Koyuncu sessiz sedasız sahadan ayrılmak üzere iken Mustafa Burak Ahi, sinirine yenik düşerek rakip takım oyuncusu üzerine koşmaya başladı. Saha içerisinde tekrardan yaşanan gerilim neticesinde Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin, saha içerisine girdi. Başkan Şahin, Saha Komiserinin güçlükle kenara çekmeye çalıştığı Mustafa Burak Ahi’ye tokat savurmaya başladı. Rakipten kaçmaya çalışan Mustafa Burak, bu kez de kulüp başkanından kaçmaya başladı.
Emniyet güçleri ve diğer futbolcuların araya girmesi ile olaylar daha fazla büyümeden önlendi. İki takım arasındaki müsabaka da başladığı gibi 0-0 bitti.(İHA)
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