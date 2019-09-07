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Kuşak Güreşi Minikler Türkiye Şampiyonası

- Kastamonu'da başlayan şampiyonada 27 ilden 280 sporcu mücadele ediyor

Spor 07.09.2019, 13:37
Kuşak Güreşi Minikler Türkiye Şampiyonası
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KASTAMONU (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca organize edilen Kuşak Güreşi Minikler Erkek ve Kızlar Türkiye Şampiyonası, Kastamonu'da başladı.

Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 27 ilden 280 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kuşak Güreşi Asbaşkanı Fahrettin Şolpan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşin Türklerin ata sporu olduğunu dile getirdi.

Kuşak güreşinin Orta Asya'dan çıkan bir branş olduğunu anlatan Şolpan, "Bütün dallarda, minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler olarak müsabaka yapıyoruz. Bu müsabakalar yaklaşık 40 şehirde yapılıyor. Kasım ayında Antalya'da gençler ve büyükler müsabakaları düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Şolpan, müsabakaların yarın tamamlanacağını kaydetti.

Organizasyona katılan antrenör Durukan Karabudak ise geçen yıldan itibaren kuşak güreşine yöneldiklerini belirtti. Kastamonu'yu daha çok tanıtmak istediklerini belirten Karabudak, sporcu ve antrenörlere başarı diledi.


#kastamonu #kuşak güreşi #Kuşak Güreşi Minikler Türkiye Şampiyonası #Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu
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