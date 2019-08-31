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Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası

- Sinop'ta başlayan şampiyonada 19 ilden 230 sporcu mücadele ediyor

Spor 31.08.2019, 15:12 31.08.2019, 17:25
Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası

SİNOP (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca organize edilen Kuşak Güreşi Yıldız Erkek ve Kızlar Türkiye Şampiyonası, Sinop'ta başladı.

Kemalettin Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 19 ilden 230 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kuşak Güreşi Asbaşkanı Fahrettin Şolpan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşak güreşinin 5 bin yıllık geçmişi bulunan bir branş olduğunu söyledi.

Kuşak güreşinin Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu kapsamına alındığını belirten Şolpan, "Orta Asya ve Avrupa'da Türk izlerini taşıyan her yerde kuşak güreşi yapılmaktadır. Güreşleri minikler, yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinde yapıyoruz. 2000 yılında 7 bölgede kuşak güreşleri yaparken, şu anda 40 bölgeye ulaştık. Amacımız gençlerimize 81 ilimizde kuşak güreşi yaptırmak." ifadelerini kullandı.

Güreşleri Sinop Vali Yardımcısı Murat Girgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş de izledi.

Şampiyona yarın sona erecek.

#kuşak güreşi #Kuşak Güreşi Yıldız Erkek ve Bayanlar Türkiye Şampiyonası #sinop #Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu
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