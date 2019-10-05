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Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu

- Balıkesir'in Erdek ilçesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve 560 sporcunun katıldığı ultra maraton başladı - Organizasyon Komitesi Üyesi Kadri Civan: "Hem burada çok eski milattan önceki döneme ait tarihi olan Kyzikos Antik Kenti'ni tanıtmak hem de spor bilincini geliştirmek maksadıyla organizasyonu yaptık"

Spor 05.10.2019, 17:50
Kyzikos Uluslararası Ultra Maratonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve üç ayrı etaptan oluşan Kyzikos Ultra Uluslararası Maratonu başladı.

Erdek Belediyesi ve Bandırma Dağcılık Arama Kurtarma Derneği (BANDAK) tarafından yapılan etkinlik kapsamında 560 atletin katıldığı ultra maratonun ilk etabı tamamlandı.

Atletler, maratonun ilk gününde 22, 56 ve 85 kilometreden oluşan üç etap ve 14 kategoride ter döktü. Sabahın erken saatlerinde Erdek Cumhuriyet Meydanı'ndan start alan atletler, Kapıdağ Yarımadası içinde oluşturulan zorlu parkuru tamamlayarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki bitiş noktasına ulaştı.

Organizasyon Komitesi Üyesi Kadri Civan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun gerçekleştirilebilmesi için yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını söyledi.

Civan, bölgenin doğal güzelliklerini herkese göstermek istediklerini belirterek, "Hem burada çok eski milattan önceki döneme ait tarihi olan Kyzikos Antik Kenti'ni tanıtmak hem de spor bilincini geliştirmek maksadıyla organizasyonu yaptık. Ultra maratonlar 40 kilometre ve üzerindeki doğada koşulan parkurlardan oluşuyor." diye konuştu.

Yarışmaya Ortadoğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) katılan İlke Tan ise yarışma sonrasında ilk kez bir maratona katıldığını ifade ederek, "Daha önce koşulara da katılmıştım. Ancak bu koşu çok çok iyiydi. Doğa ile iç içe bir parkurda koştuk, hiç yorulmadım." dedi.

Maratonun 85 kilometrelik parkurunu koşmaya sabahın erken saatlerinde başlayan ve yaklaşık sekiz saate parkuru koşarak bitiş çizgisine ulaşan Ali Düztaş da yarışta çok zorlandığını ama yarışçılardan Gazi Muammer Mirsal'i gördükten sonra rahat bir koşu gerçekleştirdiğini anlattı.

Yarışmaya 22 kilometre kategorisinde katılarak birinci olan Gazi Muammer Mirsal ise hayatında ilk defa ultra maratona katıldığını ve çok memnun kaldığını dile getirdi.

İlk günde tamamlanan etaplarda, 22 kilometre 40 yaş altı kategorisinde Turgay Kuruçaylıoğlu, kadınlarda Sevda Altunal Yıldız, 40-49 yaş kategorisinde erkeklerde Cafer Dalar, kadınlarda Itır Uz, 50-59 yaş kategorisinde erkeklerde Hüseyin Tepikoğlu, kadınlarda Güler Koç, 60 yaş ve üzeri kategorisinde Muammer Mirsal birinci oldu.

Genel kategoride erkekler bölümünde yarışan Mehmet Soytürk birinci olurken, kadınlarda ise Gülşen Eser birinciliği elde etti.

Kyzikos Ultra Uluslararası Maratonu yarın 5 kilometrelik parkurdan oluşan Seyitgazi Çocuk ve Halk Koşusu ile tamamlanacak.

#Erdek #erdek ultra maraton #Kyzikos #maraton
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