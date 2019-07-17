La Liga'da Yeni Transfer Rekoru Kırıldı! Rekor:1 Milyar €

La Liga'da Yeni Transfer Rekoru Kırıldı!

İspanya Süper Ligi La Liga her dönemde olduğu gibi bu dönemde de takımların yaptığı transfer anlaşmalarıyla gündeme geldi. La Liga’da yer alan İspanyol takımları geçtiğimiz günlerde yeni bir transfer rekoru kırarak, toplamda 1 Milyar €’dan fazla para harcamış ve yine transfer dönemine damgasını vurmuştur. Dünyanın en iyi futbol kulüplerine ev sahipliği yapan La Liga, transfer sezonunun kapanmasına aylar kala daha şimdiden 1 Milyar €’nun üzerinde bir transfer harcaması gerçekleştirerek, dünya spor gündeminde yerini aldı. La Liga’nın en önemli takımlarından olan; Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona yine bu rekorun kırılmasında ki en büyük paya sahip olan İspanyol ekiplerinden oldu.

En Pahalı Transfer Hamlesi Atletico Madrid’den Geldi!

La Liga’da transfer sezonunun kapanmasına iki ay kala tüm La Liga ekipleri toplamda 1 Milyar €’nun üzerinde bir transfer harcaması gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attılar. Transfer rekorunun kırılmasında %70 etkili olan dünyanın en büyük futbol kulüpleri; Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid bu rekorun kırılmasında oldukça etkili olmuşlardır. Yılın transfer bombası ise İspanya La Liga’nın başarılı ekibi Atletico Madrid’den geldi.

Yeni sezonda kadrosunda önemli bir değişikliğe giden Atletico Madrid, Benfica’da başarılı bir performans gösteren Joao Felix’i 126 Milyon avro karşılığında alarak, La Liga’da tüm zamanların en pahalı transferlerinden birini gerçekleştirmiş oldu. Atletico Madrid transfer döneminde toplamda 206 Milyon 500 Bin € harcayarak kadrosuna bir birinden başarılı isimleri de dâhil etti. Yeni sezonda Atletico Madrid kadrosunda ; Joao Felix, Felipe Monteiro, Marcos Llorente, Renan Lodi, Ivan Saponjic önemli mevkilerde görev yapacak.

Barcelona ise bu yıl transfer döneminde Atletico Madrid’in gerisinde kalarak kadrosuna yeni isimleri dâhil etti. Barcelona’nın yeni sezon için kadrosuna dahil ettiği isimler; Antoine Griezman, Frenkir de Jong, Norberto Murara, Emorson de Souza ve Ludovit Reis’i kadrosuna alarak yeni sezonda da dünya futbolunda fırtına estirmeyi hedeflemektedir.

Avrupa’nın En Pahalı Transferleri La Liga’da!