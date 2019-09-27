La Liga'nın yeni büyükelçisi Guti
- Beşiktaş'ın eski futbolcusu Guti Hernandez, La Liga kurumunun yurt dışındaki imajına yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla büyükelçi görevine getirildi - La Liga'nın yeni büyükelçisi Guti: - "Öncelikli hedefim ve beni heyecanlandıran şey, teknik direktör olmak ama şimdilik sıramı bekliyorum" - "Ben teknik direktör olmak istiyorum, Real Madrid'de kulübenin mirasçısı değil" - (Real Madrid'de Zidane'a yapılan eleştiriler üzerine) "Futbol böyle bir şey. Bir gün kralsın, ertesi gün Real Madrid teknik direktörlüğüne layık değilsin"
MADRİD (AA) - Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve bir dönem siyah-beyazlı kulüpte yardımcı antrenörlük de yapan Guti Hernandez, La Liga kurumunun yeni büyükelçisi oldu.
İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu La Liga kurumu, yurt dışındaki imajına yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla Guti'ye büyükelçi görevini verdi.
La Liga'nın tanıtım toplantısına katılan Guti, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öncelikli hedefim ve beni heyecanlandıran şey, teknik direktör olmak ama şimdilik sıramı bekliyorum." dedi.
"Teknik direktörlük için iyi bir fırsat henüz çıkmadı. Herkes bana Real Madrid'i soruyor. Ben teknik direktör olmak istiyorum, Real Madrid'de kulübenin mirasçısı değil. Real Madrid'in yeri ayrı. Taraftar olarak Real Madridliyim ama profesyonel olarak teknik direktörüm ve herhangi bir takımı çalıştırmak istiyorum."
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'e farklı yenilmesinin ardından Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın çok eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine ise Guti, "Futbol böyle bir şey. Bir gün kralsın, ertesi gün Real Madrid teknik direktörlüğüne layık değilsin. Ben, Zidane'ın Real Madrid'in neye ihtiyacı olduğunu bildiğini ve takımı en üst düzeye çıkarma kapasitesinde olduğuna inanıyorum. Herkes biliyor ki Real Madrid'in en iyi teknik direktörü oldu ve kimsenin başaramadıklarını başardı." değerlendirmesini yaptı.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:11
|Güneş
|06:34
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2