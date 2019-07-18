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Leipzig Galatasaray Hazırlık Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, sezonun ilk ciddi mücadelesini başarılı Alman ekibi RB Leipzig karşısında verecek. Galatasaray’ın Alman ekibiyle yapacağı hazırlık maçı, Galatasaray’ın yeni sezon performansını göstermesi açısından oldukça önemlidir.

Spor 18.07.2019, 14:38 Tuğçe Hanım
Leipzig Galatasaray Hazırlık Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?

Galatasaray Leipzig Maçı Ne Zaman?

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, sezonun ilk ciddi mücadelesini başarılı Alman ekibi RB Leipzig karşısında verecek. Galatasaray’ın Alman ekibiyle yapacağı hazırlık maçı, Galatasaray’ın yeni sezon performansını göstermesi açısından oldukça önemlidir. Avrupa’da ülkemizi temsil edecek olan takımlar arasında şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yerini alan Galatasaray, Almanya’nın en güçlü takımlarından biri olan RB Leipzig ile çıkacağı hazırlık mücadelesi, taraftarlar tarafından merakla beklenmektedir.

Avusturya’nın Innsbruck şehrinde yapılacak olan Galatasaray Leipzig maçı 19 Temmuz’da oynanacak. Tivoli – Neu Stadında oynanacak olan hazırlık maçında sarı kırmızılı ekibin göstereceği performans oldukça önemlidir. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray’ın Leipzig karşısına alacağı galibiyet, sarı kırmızılı ekibe büyük bir moral oluşturacaktır.

Başarılı Alman ekibi geçtiğimiz sezonda Almanya süper ligi Bundesliga’da ligi 66 puanla 3. sırada bitirmeyi başarmıştır. Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un hemen ardından üçüncü sırada sezonu kapatan RB Leipzig, sezonun en flaş çıkış yapan takımları arasında gösterilmektedir. Galatasaray ile oynayacağı hazırlık maçında RB Leipzig takımının da performansı merak edilmektedir.

Taraftalar arasında RB Leipzig Galatasaray maçı ne zaman? Sorusu ise oldukça geniş bir yankı buldu. Özellikle Galatasaray’ın yeni sezon hazırlıklarından hangi değişiklerle döneceği ve nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Tüm dünya tarafından takip edilecek olan maçta RB Leipzig takımının performansı da oldukça merak edilmektedir. Son üç sezondur Bundesliga’yı üst sıralarda tamamlayan RB Leipzig, geçtiğimiz sezon ligi üçüncü sırada bitirmiş ve Bundesliga’nın flaş takımları arasında yer almıştır.

RB Leipzig Galatasaray Maçı Saat Kaçta?

Galatasaray ve RB Leipzig arasında oynanacak olan hazırlık maçının saati ve tarihi taraftarlar arasın uzun süredir merak edilmekteydi. Daha önce sadece bir defa karşılaşan RB Leipzig ve Galatasaray bu maçta berabere kalmışlardı.

RB Leipzig Galatasaray maç saati 19.00 olarak geçtiğimiz günlerde duyuruldu. 19 Temmuz 2019 saat 19.00’da karşılaşma Avusturya Tivoli – Neu Stadında oynanacak. Karşılaşmanın özellikle Türkiye’de binlerce taraftar tarafından takip edilmesi beklenmektedir. Almanya’nın ve Avrupa’nın en güçlü futbol kulüplerinden biri olarak gösterilen RB Leipzig, geçtiğimiz sezon ligi üçüncü sırada bitirerek, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya hak kazanmıştı. Bu açıdan Galatasaray’ın RB Leipzig maçında göstereceği performans sarı kırmızılı ekibin yeni sezondaki performansı hakkında ilk izlenimi oluşturacaktır.

19 Temmuz Cuma günü saat 19.00’da oynanacak olan RB Leipzig Galatasaray maçı D Smart’tan canlı olarak yayınlanacak.

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