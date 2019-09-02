Lemina'dan Mustafa Cengiz'e ziyaret





İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.

Ziyarette ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay da hazır bulundu.

Transferde başarılı olduklarına inandığını söyleyen Başkan Cengiz, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Az zamanda çok işler yapmaya çalıştık ve umarım başarılı olduk. Özellikle Fatih Terim hocamız liderliğinde vereceğimiz ve geçen sezonlara göre çok daha zorlu geçecek gibi gözüken yarışta şampiyon titrimizi korumayı diliyoruz. Bunun için teknik heyetimizin çok geniş bir kadroya ihtiyacı var. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda. Üçü de bizim için çok değerli. Diğer bütün takımlarla şampiyonluk için bir savaş, bir mücadele vereceğiz. Galatasaray dünya çapında bir takım, bir dünya devi. Lemina ve getirdiğimiz diğer tüm oyuncuları Finansal Fair-Play'in izin verdiği ölçülerde, yani optimum noktalarda bir araya getirmeye çalıştık." diye konuştu.





- "Kendimizi yenilemek de zorundayız"





Kendilerini yenilemek zorunda kaldıklarını söyleyen Cengiz şunları kaydetti:

"Neredeyse reenkarnasyon gibi bir kabuk değiştirdik. Buna da mecburuz, kendimizi yenilemek de zorundayız, çağa uymazsak geride kalırız. Bu bir yarış. Süper Lig çok saygın bir lig, öncelikle lig, sonra da dünyanın tepesine çıkma konusunda en önemli yarış olan Şampiyonlar Ligi'nde Lemina gibi değerli oyuncuların bizimle olması bizi çok mutlu ediyor. Transferlerimiz bizi seçerken, ki rakiplerimiz lütfen alınmasın, maddiyattan değil öncelikle bizi, Galatasaray adını seçtiler. Bizim yürüyüşümüze ve bulunduğumuz kulvarlara saygı duydukları için geldiler. Bu sadece Lemina'da değil tüm transferlerimizde de biz buna şahitlik ettik. Zaten ödediğimiz ücretlerde ve bonservis durumlarından bu anlaşılabilir. Kendisine tekrar hoş geldin diyor, başarılar diliyorum. Onun savaşçı karakteri ve fair-play ruhuna uygun duruşu Galatasaray'a yakışacak."





- Lemina: "Galatasaray'ı hak ettiği yere taşıyacağız"





Galatasaray'ı hak ettiği yere taşıyacaklarını belirten yeni transfer Lemina şunları söyledi:

"Öncelikle başkanımıza ve transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapıp en üst seviyede mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı hak ettiği yere taşıyacağız. Benim de gelişimle kadronun tamamlandığını düşünüyorum, Galatasaray'ın adını Avrupa'da yeniden duyurmanın zamanı geldi. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, bana çok destek oldular ve buraya gelmemde önemli rol oynadılar. Ben de onlar için sahada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."







