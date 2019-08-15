Leonardo Jardim’den Falcao açıklaması
Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray’ın transfer gündemindeki Radamel Falcao’nun durumuyla ilgili konuştu.
Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray’ın transfer gündemindeki Radamel Falcao’nun durumuyla ilgili konuştu.
Jardim, Fransa Ligue 1’in ikinci haftasında Metz’le karşılaşacakları mücadele öncesinde Galatasaray’ın transfer gündemindeki Radamel Falcao’yla ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın transferi için uzun süredir uğraş verdiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız basınının, Monaco’nun 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yenilemek için görüşmelere başladığını duyurmasının ardından bir açıklama da Teknik Direktör Leonardo Jardim’den geldi.
Portekizli çalıştırıcı, Metz ile oynanacak maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Ben Yedder’in transferi sonrası Falcao’nun durumunun ne olacağıyla ilgili soruya, "Falcao, bu hafta çok iyi çalıştı ve çok istekliydi. Kendisi, üç haftadır bizimle birlikte ve çok iyi bir durumda. Ona elbette güveniyorum. Wissam Ben Yedder’i ise ikinci bir forvet olarak düşünebiliriz. Falcao ile çok uyumlular ve birlikte oynayabilirler" cevabını verdi.
(İHA)
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