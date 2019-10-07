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Lider Ümraniyespor taraftar desteği bekliyor

- Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Ahmet Taşyürek: "Buranın sahibi olan Ümraniyeliler'e bu taraftar sayısı yakışmıyor" - "Kendi evimde oynadığımı hissetmek istiyorum"

Spor 07.10.2019, 12:03
Lider Ümraniyespor taraftar desteği bekliyor
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İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in lideri Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, Ümraniyeliler'den takımlarına sahip çıkmalarını istedi.

Ahmet Taşyürek, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda önceki gün Adanaspor ile yapılan maçın ardından, Ümraniyespor taraftar grubu liderleriyle buluştu.

Taşyürek, buluşmada şu ifadeleri kullandı:

"Buranın sahibi olan Ümraniyeliler'e bu taraftar sayısı yakışmıyor. Semtimizin insanlarının kendi takımlarını sahiplenmesi adına neler yapabiliriz diye düşündük. Bu camianın artık kabuğunu kırarak bir yerlere gelmesi lazım. Teknik direktör olarak bunu misyon edindim. Ben ve futbolcularım her şeyi yapacağız. Bunu, mahalle mahalle, semt semt, okul okul sempozyumlar düzenleyip, oralara futbolcu arkadaşlarımızı götürerek yapacağız."

Kendilerini desteklemeye gelen taraftarların sayısının yeterli olmadığına dikkati çeken 47 yaşındaki teknik adam, "12. adam, yani taraftar olmadan bu işi son noktaya taşıyamadığımızı gördük. Ben o sahaya takımımla çıktığımda 12. adam yüreğiyle, gönlüyle arkamızda olacak. Kendi evimde oynadığımı hissetmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Cesar Grup Ümraniyespor, ligde geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 14 puanlı kırmızı-beyazlılar, gol averajıyla Hatayspor'un önünde zirvede bulunuyor.


#ahmet taşyürek #Cesar Grup Ümraniyespor #futbol #tff 1. lig #Ümraniyespor
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