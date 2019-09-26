"Ligde de yeni bir sayfa açmak istiyorum"
- Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci: - "Bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Menemenspor'un başarısı için hepimiz var gücümüzle mücadele edeceğiz"
Spor 26.09.2019, 12:15
İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kırşehir Belediyespor'u 2-1 yenerek adını 4. tura yazdıran Ekol Göz Menemenspor'da ilk resmi maçına çıkan teknik direktör Cenk Laleci, "Bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Menemenspor'un başarısı için hepimiz var gücümüzle mücadele edeceğiz." dedi.
Laleci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehir Belediyespor karşısında fazla forma şansı bulmayan oyunculara şans verdiklerini belirtti. Bu galibiyetin kendilerine moral olduğunu kaydeden Laleci, şöyle konuştu:
Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdıran Ekol Göz Menemenspor, ligde 6. hafta mücadelesinde 29 Eylül Pazar günü Osmanlıspor'u konuk edecek.
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