“Ligde hiçbir takımdan çekinmiyoruz“

BOLU (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Ligde hiçbir takımdan çekinmeyecek, oyun temposundan düşmeyecek ve aynı zamanda kazanmak için her şeyini ortaya koyacak bir Boluspor'umuz var." dedi.

Bulak, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenen A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Milli maç arasını iyi değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Bulak, "Bu süre içerisinde Osmanlıspor ve 19 yaş takımımızla maç yaptık. Oyuncularımızın son durumunu görmek, yeni gelen arkadaşlarımızın da seviyesini anlamak açısından olumlu iki hazırlık maçı oldu. İyi çalışıyoruz ve iyi oynuyoruz. Birkaç oyuncumuzun problemi var." diye konuştu.

Bulak, cumartesi günün oynayacakları Altay maçına ilişkin, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Son maçını, son dakikada attığı golle kazanan bir Altay var. Ligde hiçbir takımdan çekinmeyecek, oyun temposundan düşmeyecek ve aynı zamanda kazanmak için her şeyini ortaya koyacak bir Boluspor'umuz var. Belki bunlar sonuca yansımadı ama bundan sonra umarım yansıyacak. Bu hafta çok iyi bir sonuçla yolumuza devam edeceğimizi düşünüyoruz. Oyuncuların çalışması, arzusu ile kulübün dinamizmi iyi. Taraftarımızı da cumartesi günü aramızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Emre Kılınç ve Umut Meraş pırıl pırıl çocuklar"

Boluspor'da forma giydikten sonra başka takımlara transfer olan ve milli takımda mücadele eden Emre Kılınç ve Umut Meraş'a ilişkin de değerlendirmede bulunan Bulak, şunları kaydetti:

"Demek ki Boluspor oyuncu bulabiliyor, yetiştirebiliyor ve sunabiliyor. Türk futboluna kazandırıyor. Sanırım Emre Kılınç, Umut Meraş'a göre biraz daha fazla oynadı burada. Umut, daha kısa oynadı ve hemen transfer oldu. Emre'yi çok beğeniyorum. Özellikle Sivasspor'a gittikten sonra, Türkiye'de Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile en yetenekli oyuncu olarak görüyorum. Milli takımda olmamasına da hayret ediyordum. Emre'nin milli takımda, iki sene önce oynamaya başlaması lazımdı. Bursa'da Samet hoca (Aybaba) döneminde sürekli hazırlık maçı oynuyorduk ya da maçlarını izliyordum. Umut Meraş, o bölgede bana göre Türkiye'deki en iyi 2-3 oyuncudan biri. Yurt dışına gitmesine sevindim ama büyük takım görmesi lazımdı. Büyük takımlar 3-4 milyon avro verip yabancı oyuncu alıyor ama Umut'un bonservisine 1-2 milyon avro verip almadılar. Umut, dün oynayarak hepsini bir parça üzmüştür mutlaka. Pırıl pırıl bir çocuk. Boluspor, bu tür oyuncuları mutlaka bulup çıkaracaktır. Elimizde o tip oyuncularımız var. Önemli yerlere, önemli rakamlara gidecek oyuncularımız çıkacaktır."