"Ligin zor olduğunu biliyorum"
- BtcTurk Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Afriyie Acquah: "Kendimi hazır hissediyorum. Bana şans verilirse Alanyaspor maçında elimden gelenin en iyisini yapacağım"
MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, Süper Lig'in kendi oyun tarzına çok uygun olduğunu söyledi.
Sarı-siyahlı ekip, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Alanyaspor'u konuk edeceği maçı hazırlıklarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken, takımın yeni transferlerinden orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, idman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.
Acquah, kendini formda hissettiğini dile getirerek, "Afrika Kupası'ndan geldim, biraz dinlendim ve sonrasında antrenmanlarıma devam ettim. Sergen hoca ile bunu konuştuk. Kendimi hazır hissediyorum. Bana şans verilirse, Alanyaspor maçında elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, antrenmanın basına açık kısmında sarı-siyahlılar, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı.
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:06
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:34
|Yatsı
|20:57
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0