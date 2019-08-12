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Lille, Edgar Miguel Le’nin Trabzonspor’a transferini açıkladı
Fransa’nın Lille Kulübü, Portekizli stoper Edgar Miguel Le’nin Trabzonspor’a transfer olduğunu açıkladı.
Spor 12.08.2019, 18:34
Fransa’nın Lille Kulübü, Portekizli stoper Edgar Miguel Le’nin Trabzonspor’a transfer olduğunu açıkladı.
25 yaşındaki futbolcu 2017 yılında Portekiz’in Belesenses takımından Lille’e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Nantes takımında geçiren Portekizli futbolcu 11 resmi müsabakada görev aldı.
Lille ile toplam 47 müsabakada oynayan Edgar Miguel Le 1 gol, 1 asist ile mücadele etti.(İHA)
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