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Limak Bodrum Golf Cup

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen turnuvada aralarında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de bulunduğu 140 kişi mücadele etti

Spor 01.09.2019, 22:30
Limak Bodrum Golf Cup
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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Limak Bodrum Golf Cup" düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü yapılan ve Bodrum Golf Kulübü ile Regnum Golf&Country Club sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya 140 golf sever katıldı.

Turnuvada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Bodrum Golf Kulübü Başkanı Fikret Öztürk ve iş insanı Mehmet Ziylan da yer aldı.

İki günü kapsayan turnuva, ödül töreniyle sona erdi.

Özdemir, törende yaptığı konuşmada, turnuvanın güzel geçtiğini söyledi. Bodrum'da önemli golf organizasyonlarının olduğunu dile getiren Özdemir, ilçede golf sporuna katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Özdemir, 26-27 Ekim'de de İstanbul Kemer Country Club'ta yeni bir Limak Golf Turnuvası düzenleyeceklerini bildirdi.

Turnuvada kadınlar A kategorisinde Gülay Dora, B'de Gaye Ünal, erkekler A'da Hüseyin Demirağ, B'de Mehmet Ziylan ve C'de Sabri Demirezen ilk sırada yer aldı. Gençler kategorisinde ise Zeynep Sualp birinci oldu.

Erkekler A kategorisindeki Hüseyin Demirağ ayrıca turnuvanın da şampiyonu oldu.

Dereceye girenlere kupaları Nihat Özdemir ve Limak Holding yönetim kurulu üyelerince verildi.

#bodrum #Golf #Limak Bodrum Golf Cup #nihat özdemir #Ödül Töreni #TFF
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