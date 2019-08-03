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Lionel Messi’ye milli takımdan 3 ay men cezası
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin Copa America aleyhinde yaptığı açıklamalardan dolayı 3 ay milli takımdan men cezası verdi. Messi, ayrıca 50 bin Dolar para cezasına çarptırıldı.
Spor 03.08.2019, 12:32
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin Copa America aleyhinde yaptığı açıklamalardan dolayı 3 ay milli takımdan men cezası verdi. Messi, ayrıca 50 bin Dolar para cezasına çarptırıldı.
32 yaşındaki futbolcu, Şili ile oynadıkları üçüncülük karşılaşmasının ardından madalya törenine de katılmamıştı. Messi, maçın ardından sonra yaptığı açıklamada, "Turnuvanın Brezilya’nın kazanması için düzenlendiği çok açık. Madalya almaya gitmedim çünkü bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak istemedim" demişti.
Messi ayrıca Şili ile oynanan müsabakada Gary Medel ile kavga etmiş ve kırmızı kart görmüştü.(Oğuzhan Ort/İHA)
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