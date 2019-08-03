Lionel Messi’ye milli takımdan 3 ay men cezası

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin Copa America aleyhinde yaptığı açıklamalardan dolayı 3 ay milli takımdan men cezası verdi. Messi, ayrıca 50 bin Dolar para cezasına çarptırıldı.

CONMEBOL, Copa America’da Brezilya ve turnuva aleyhine yorumlarda bulunan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin cezasını açıkladı. Konfederasyonun resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklamada, Messi’nin 3 ay boyunca Arjantin Milli Takımı’nın maçlarından men edildiği duyuruldu. Barcelonalı futbolcu, 3 ay boyunca Arjantin’in resmi ve özel maçlarında forma giyemeyecek. Messi ayrıca 50 bin Dolar da para cezası ödeyecek.

32 yaşındaki futbolcu, Şili ile oynadıkları üçüncülük karşılaşmasının ardından madalya törenine de katılmamıştı. Messi, maçın ardından sonra yaptığı açıklamada, "Turnuvanın Brezilya’nın kazanması için düzenlendiği çok açık. Madalya almaya gitmedim çünkü bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak istemedim" demişti.

Messi ayrıca Şili ile oynanan müsabakada Gary Medel ile kavga etmiş ve kırmızı kart görmüştü.

(Oğuzhan Ort/İHA)