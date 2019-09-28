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Liverpool 7'de 7 yaptı

- Premier Lig'de sezonun formda takımlarından Liverpool, konuk olduğu Sheffield United'ı 1-0 yenerek ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Spor 28.09.2019, 16:44
Liverpool 7'de 7 yaptı


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, deplasmanda Sheffield United'ı 1-0 mağlup etti.

Ligin 7. haftasının açılış maçında Liverpool, Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'ın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran konuk ekip Liverpool, 70. dakikada Georginio Wijnaldum'un ağları sarsmasıyla mücadeleyi 1-0 kazandı.

Lider Liverpool, ligde 7'de 7 yaparak puanını 21'e çıkardı. Sheffield United ise 8 puanda kaldı.

#7. hafta #İngiltere Premier Lig #Liverpool #Sheffield United
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