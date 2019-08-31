Son Dakika
Liverpool kayıpsız devam ediyor
- Deplasmanda Burnley'yi 3-0 yenen Liverpool, tarihinde üst üste 13 lig maçı kazanarak rekor kırdı
Spor 31.08.2019, 19:47
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, deplasmanda Burnley'yi 3-0 yenerek dördüncü haftayı da kayıpsız geçti.
Deplasmanda Burnley'ye konuk olan ve 33. dakikada Chris Wood'un kendi kalesine attığı golle öne geçen Liverpool, 37. dakikada Sadio Mane, 80. dakikada da Roberto Firmino'nun golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Liverpool bu galibiyetle puanını 12 yaparken, Burnley 4 puanda kaldı.
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:08
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:35
|Akşam
|19:31
|Yatsı
|20:53
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|3
|4
|8. Antalyaspor
|3
|4
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Malatyaspor
|2
|3
|11. Beşiktaş
|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|10. Bursaspor
|2
|3
|11. Balıkesirspor
|2
|3
|12. Menemen Belediyespor
|2
|3
|13. İstanbulspor
|3
|2
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|3
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. West Ham
|4
|7
|6. Arsenal
|3
|6
|7. M. United
|4
|5
|8. Sheffield United
|4
|5
|9. Chelsea
|4
|5
|10. Tottenham
|3
|4
|11. Burnley
|4
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|3
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Getafe
|3
|2
|14. Villarreal
|2
|1
|15. Granada
|2
|1
|16. Eibar
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0
Yeni Sayımız