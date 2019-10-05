Son Dakika
Keçiörengücü, puanla dönüyor: 1-1
Eskişehirspor evinde Karagümrük'e 3-1 yenildi
Jandarma otobüsü TIR'la çarpıştı: 16 asker yaralı
Göztepe, Kayseri önünde 3-0 önde
Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı
Bağdat'ta göstericilere müdahale: 5 ölü

Liverpool, son dakika golüyle kazandı

- Premier Lig lideri Liverpool, sahasında Leicester City'yi 2-1 yenerek 8'de 8 yaptı

Spor 05.10.2019, 19:08
Liverpool, son dakika golüyle kazandı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta lider Liverpool, sahasında Leicester City'yi 2-1 yendi.

Ligde yoluna kayıpsız devam eden Liverpool, 8. hafta mücadelesinde Anfield Road Stadı'nda sezonun formda ekiplerinden Leicester City'yi ağırladı.

İlk yarıyı 40. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle 1-0 önde kapatan Liverpool, James Maddison'ın 80. dakikada attığı gole engel olamadı ve skora denge geldi.

Uzatma bölümünde Mane'nin ceza alanında düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen James Milner, 90+4. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi ve Liverpool sahadan galibiyetle ayrıldı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, puanını 24'e çıkarırken, Leicester City 14 puanda kaldı.

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Liverpool karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Aynı saatte başlayan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Burnley-Everton: 1-0

Watford-Sheffield United: 0-0

Norwich City-Aston Villa: 1-5

#Çağlar Söyüncü #İngiltere Premier Lig #Leicester City #Liverpool
Yorumlar (0)
20°
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Trabzonspor 6 9
8. Sivasspor 6 9
9. Galatasaray 6 9
10. Başakşehir 6 8
11. Denizlispor 7 8
12. Ankaragücü 6 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Kasımpaşa 7 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 7 13
2. Fatih Karagümrük 7 12
3. Altay 7 12
4. Bursaspor 7 12
5. Ümraniye 6 11
6. Hatayspor 6 11
7. Keçiörengücü 7 11
8. Adana Demirspor 6 10
9. Balıkesirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 6 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Burnley 8 12
5. Arsenal 7 12
6. West Ham 7 12
7. Tottenham 8 11
8. Chelsea 7 11
9. Bournemouth 7 11
10. Crystal Palace 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Levante 8 11
10. Eibar 8 9
11. Valencia 7 9
12. Real Valladolid 7 9
13. Real Betis 8 9
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@