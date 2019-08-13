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Liverpool son provasını yaptı
UEFA Süper Kupa’da yarın Chelsea ile kozlarını paylaşacak olan Liverpool, kritik mücadele öncesini son idmanını Beşiktaş Park’ta yaptı.
Spor 13.08.2019, 21:30
UEFA Süper Kupa’da yarın Chelsea ile kozlarını paylaşacak olan Liverpool, kritik mücadele öncesini son idmanını Beşiktaş Park’ta yaptı.
KLOOP VE SALAH ÖNCE AMBİYANSI TEST ETTİ
Liverpoollu oyuncular idman için çimlere ayak bastıkları sırada, Teknik Direktör Jürgen Kloop ve Mohamed Salah, çalışma öncesinde ilk önce tribünleri ve stadı incelemesi dikkatlerden kaçmadı.(İHA)
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