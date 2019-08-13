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Liverpool ve Chelsea taraftarları Taksim’de toplandı
UEFA Süper Kupa maçında yarın Chelsea ve Liverpool karşı karşıya gelecek. Taraftarlar maç öncesi Taksim Meydan’ında bir araya gelerek, fotoğraf çektirdi.
Spor 13.08.2019, 20:14
UEFA Süper Kupa maçında yarın Chelsea ve Liverpool karşı karşıya gelecek. Taraftarlar maç öncesi Taksim Meydan’ında bir araya gelerek, fotoğraf çektirdi.
Liverpool taraftarı daha sonra kendi aralarında toplanarak, fotoğraf çektirip meydana dağıldı.(İHA)
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