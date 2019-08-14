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Liverpoollu taraftarlar maç öncesi İstanbul’da doyasıya eğlendi
UEFA Süper Kupa maçında takımlarını desteklemek için İstanbul’a gelen çok sayıda Liverpool taraftarı, Taksim’de bir araya gelerek gece boyu takımları lehinde şarkılar söyleyip eğlendi.
Spor 13.08.2019, 23:13
UEFA Süper Kupa maçında takımlarını desteklemek için İstanbul’a gelen çok sayıda Liverpool taraftarı, Taksim’de bir araya gelerek gece boyu takımları lehinde şarkılar söyleyip eğlendi.
Liverpool resmi Türkiye Taraftar Grubu’nca düzenlenen etkinlikte yüzlerce taraftar bir araya geldi. Taksim’deki organizasyonda şarkıcı Jamie Webster, sahneye çıkarak takım şarkıları söyledi.(İHA)
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