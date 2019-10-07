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Lloris en az 3 ay yok

- İngiliz kulübü Tottenham'ın Fransız milli file bekçisi Lloris, kolundaki sakatlık yüzünden 2020'ye kadar sahalardan uzak kalacak

Spor 07.10.2019, 20:32
Lloris en az 3 ay yok
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ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Fransız kalecisi Hugo Lloris'in sakatlığı nedeniyle en az 3 ay futbol oynayamayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Brighton'a 3-0 yenildikleri lig maçının 3. dakikasında sakatlanan Lloris'in sol dirseğinde çıkık tespit edildi.

Sol kol bağlarında hasar meydana gelen 32 yaşındaki futbolcunun ameliyat edilmeyeceği ancak antrenmanlara yeni yıldan önce dönmesinin beklenmediği belirtildi.

Lloris böylece Türkiye'nin de yer aldığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bulunan Fransa Milli Takımı'nın, kalan 4 maçında forma giyemeyecek.

#futbol #Hugo Lloris #İngiltere Premier Lig #Tottenham
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