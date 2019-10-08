Lyon'da Sylvinho dönemi 3 ay sürdü
- Son 7 lig maçında galibiyet alamayan Fransız kulübü Olympique Lyon'da, Brezilyalı teknik direktör Sylvinho'nun görevine son verildi
Spor 07.10.2019, 23:27
ANKARA (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, teknik direktör Sylvinho ile yollarını ayırdı.
Olympique Lyon, temmuz ayında göreve başlayan 45 yaşındaki Brezilyalı teknik adamın yönetiminde çıktığı 11 resmi maçın yalnızca 3'ünden galip ayrıldı.
Ligue 1'deki son 7 maçını kazanamayan Lyon, lider Paris Saint-Germain'in 12 puan gerisinde 14. sırada yer alıyor.
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