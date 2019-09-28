



ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Golü yedikten sonra uyandık. Hemen hemen 85 dakika tek kale hücum yaptık." dedi.

Bulut, maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk 4 dakikasını çıkardıkları zaman istedikleri doğrultuda bir maç olduğunu söyledi.

Maça iyi başlayamadıklarını ve ilk 4 dakika kötü oynadıklarını kaydeden Bulut, "Golü yedikten sonra uyandık. Hemen hemen 85 dakika tek kale hücum yaptık. Yeterince gol pozisyonu yakaladık. Hatta 3 maçlık gol pozisyonu yakaladık diyebilirim. Ceza sahasına 43 kez girdik, 32 tane orta yaptık. Topa sahip olan takım bizdik ama sadece topa sahip olmanız değil, yakaladığınız şansları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Biz bugün bu şansları maalesef değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Futbolcularını golü yedikten sonra gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ettiğini dile getiren Bulut, yollarına namağlup devam ettiklerini hatırlattı.

Artık önlerindeki Beşiktaş maçına odaklandıklarını anlatan Bulut, "Önümüzdeki hafta Beşiktaş'a karşı istediğimiz performansı sahada göstermek ve 3 puan alarak sevinç yaşamak istiyoruz." diye konuştu.





- Çalımbay: "Hep hücum oynamayı düşündük"





Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Ligin en iyi takımlarından biriyle maç yaptıklarını aktaran Çalımbay, "Zaten aldığı puanlardan bu belli. Zor geçeceğini de biliyorduk ve maçın başından sonuna kadar hep hücum oynamayı düşündük. Başlar başlamaz golü bulduk. Biz ikinci yarıya başlarken de skoru korumak için değil de daha çok gol atmak, topu ileride tutmak için forvet aldık. İleride çoğalalım istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmada net pozisyonlar yakaladıklarının altını çizen Çalımbay, ikinci yarı baskı yemelerinin de normal olduğunu belirtti. Son pasları iyi şekilde kullanabilmeleri halinde 1-2 gol daha atabileceklerini savunan Çalımbay, deplasmanlarda basit hataların yapıldığına dikkati çekti.

Karşılaşmada Yatabare'nin pozisyonunu bitirmesine fırsat verilmeden faul düdüğü çalındığını anlatan Çalımbay, şunları söyledi:

"Pozisyonu tamamlat, ondan sonra VAR'a git, iptal et. Hiçbir şey olmadan pat diye iptal etti. Yani 'Ben faul verdim.' dedi. Başka bir takıma bunu yapacaklarına inanmıyorum. Büyük takımların böyle bir pozisyonunun VAR'a gidilmeden iptal edileceğini hiç zannetmiyorum. Maalesef bu bize rastladı. Hem Çaykur Rizespor maçında olsun hem burada olsun. Yoksa son dakikada da olsa o golümüz ile belki biz galip ayrılacaktık."

Maçtan kopmadan mücadele ettiklerini vurgulayan Çalımbay, "Ben takımımı tebrik ediyorum. Zaten ligin başı. Bir sürü maç var. Önemli olan yakaladığımız bu istikrarı iyi bir şekilde korumak." diyerek sözlerini tamamladı.



