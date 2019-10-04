Son Dakika
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
17. Dünya Atletizm Şampiyonası: 400 metrede altın madalya Eid Naser'in
Avcılar'da depremden etkilenen iki okulda eğitime ara
Basketbol: THY Avrupa Ligi: Fenerbahçe mağlup
Las Vegas saldırısı kurbanlarına 735 milyon dolar tazminat
UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 2 - Basel: 2

Maçın ardından

- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı" - Basel Teknik Direktörü Marcel Koller: "Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum"

Spor 04.10.2019, 00:46
Maçın ardından
banner63


TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında ağırladığı İsviçre'nin Basel takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, evlerinde oynadıkları müsabakayı kazanmak istediklerini belirtti.

Oyuncularının ortaya koyduğu mücadelenin kendisini memnun ettiğini dile getiren Karaman, "Fazla forma şansı bulamayıp da görev verdiğimiz oyuncuların niyetleri son derece olumlu. Attığımız golün hemen sonrasında kalemizde gol görmemiz tabii ki üzdü. Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı. Ancak her şeye rağmen, taraftarımıza sahada futbol oynamaya, mücadele etmeye çalışan bir takım izlettirdiğimiz için de memnunum." şeklinde konuştu.


- Koller: "Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum"


Basel Teknik Direktörü Marcel Koller, iyi bir maç çıkardıklarını belirtti.

"Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum." diyen Koller, "Önümüzdeki maç ofansif olarak daha fazla pozisyon üretmek istiyoruz. Bunu telafi etmeye çalışacağız. İlk yarı güzeldi, maalesef ikinci yarı pozisyona girmekte zorlanınca 1 puana razı olduk. Trabzonspor'un bazı değişiklikleri sürpriz oldu. Yine de önemli pozisyonlarda oyuncuları bekledik. Ona göre kendimizi hazırlamıştık." değerlendirmesinde bulundu.


#Basel #futbol #Trabzonspor #UEFA Avrupa Ligi
Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:40
Öğle 12:43
İkindi 15:59
Akşam 18:35
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@