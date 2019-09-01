Maçın ardından Atılay Canel'in Açıklamaları

İSTANBUL (AA) - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, TFF 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Ekol Göz Menemenspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçta, hakem kararlarını eleştirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, "Hakkımız olan galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz. İlk yarı iyi mücadele edip, oyunu elimizde tutuk. İkinci yarının başında golü attık. Hakem bizim penaltımızı vermedi ve rakibe de olmayan pozisyonda penaltı verdi. Bizim hakkımızın gasp edildiğini düşünüyorum. Video Yardımcı Hakem sistemi olsaydı, hakem pozisyonları görür ve olamayan penaltıyı iptal ederdi. Bizim lehimize olan penaltıyı da verirdi. Bizi hedefimizden kimse döndüremez. Ligin 3. haftasında hakemlerle böyle uğraşmak bizi bayağı yordu." şeklinde görüş belirtti.

- Mehmet Nuri Adıgüzel: " İkinci yarı daha disiplinli oynamaya çalıştık"

Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda daha disiplinli oynadıklarını söyledi.

Zorlu bir deplasmanda oynadıklarını aktaran Adıgüzel, "Fatih Karagümrük iyi bir takım. Biz de deplasmanda ilk hafta galip gelmiştik. İlk yarı bazı eksiklerimiz vardı ve önlemlerimizi aldık. İkinci yarının başında talihsiz bir gol yedik. İkinci yarı daha disiplinli oynamaya çalıştık. golü bulduk ve beraberliği yakaladık. İki takım da iyi futbol oynadı. Deplasmandaki başarımız devam ediyorum." ifadelerini kullandı.