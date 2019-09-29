Maçın ardından Hatayspor
- Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Rakibe pozisyon vermeyen ama pozisyona girmekte zorlanan bir Hatayspor takımı vardı sahada"
HATAY (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında iç sahadaki Eskişehirspor maçını 1-0 kazanan Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Rakibe pozisyon vermeyen ama pozisyona girmekte zorlanan bir Hatayspor takımı vardı sahada." dedi.
Palut, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, çalışmaların ardından stadın bu haftaya yetiştiğini, bu sezon kendi sahalarında ilk kez maça çıktıklarını kaydetti.
Oyun anlamında istedikleri ritmi tutturamadıklarını aktaran Palut, şöyle devam etti:
- Eskişehirspor cephesi
Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan da, ligdeki her maçın önemli olduğunu kaydetti.
Rakiplerinin geçen haftaki mağlubiyetlerini kazaya bağladığını aktaran Demirbakan, "Disiplinli bir takım, iyi yönlendiriliyor. Güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bugün iyi bir takıma yenildik. Bazen kaybetmek, kazanmaktır. Bu maçta kaybettik, bazı şeyler de kazandık." ifadelerini kullandı.
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