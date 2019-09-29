Son Dakika
Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı’nda yol çöktü
İstanbul Valiliğinden Ekrem İmamoğlu’na davet edilmedim yanıtı
Nişan yolunda feci kaza: 7 yaralı
Markette silahlar çekildi: 4 yaralı
4. MİLGEM Kınalıada’da Atmaca füzesi kullanılacak
Bu kafenin tüm çalışanları down sendromlu bireyler

Maçın ardından Hatayspor

- Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Rakibe pozisyon vermeyen ama pozisyona girmekte zorlanan bir Hatayspor takımı vardı sahada"

Spor 29.09.2019, 17:04 29.09.2019, 17:23
Maçın ardından Hatayspor

HATAY (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında iç sahadaki Eskişehirspor maçını 1-0 kazanan Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Rakibe pozisyon vermeyen ama pozisyona girmekte zorlanan bir Hatayspor takımı vardı sahada." dedi.

Palut, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, çalışmaların ardından stadın bu haftaya yetiştiğini, bu sezon kendi sahalarında ilk kez maça çıktıklarını kaydetti.

Oyun anlamında istedikleri ritmi tutturamadıklarını aktaran Palut, şöyle devam etti:

"Maça baktığımız zaman, ilk yarı bu görüntümüz devam etti. Yani, rakibe pozisyon vermeyen ama pozisyona girmekte zorlanan bir Hatayspor takımı vardı sahada. Tabii sıcak da etkilemiştir iki takımı, tempoyu düşürmüştür. Ama ikinci yarı oyuncularım biraz daha oyunu istedi. Rakip yarı sahada daha çok görünmeye başladık. Ama bu defa da, bunu pozisyonlara çevirmede zorlandık. Eskişehirspor da kendi sahasında savunma yapınca, bunu çözmekte biraz zorlandık açıkçası. Ama girdiğimiz bir pozisyon, attığımız bir gol bize üç puanı getirdi. Futbolcularımı ve rakibi tebrik ediyorum."

- Eskişehirspor cephesi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan da, ligdeki her maçın önemli olduğunu kaydetti.

Rakiplerinin geçen haftaki mağlubiyetlerini kazaya bağladığını aktaran Demirbakan, "Disiplinli bir takım, iyi yönlendiriliyor. Güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bugün iyi bir takıma yenildik. Bazen kaybetmek, kazanmaktır. Bu maçta kaybettik, bazı şeyler de kazandık." ifadelerini kullandı.

#eskişehir #Hatayspor
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
İmsak 05:13
Güneş 06:36
Öğle 12:44
İkindi 16:03
Akşam 18:42
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 6 9
5. Konyaspor 6 9
6. Galatasaray 6 9
7. Başakşehir 6 8
8. Denizlispor 6 8
9. Çaykur Rizespor 6 8
10. Malatyaspor 5 7
11. Kasımpaşa 6 7
12. Trabzonspor 5 6
13. Beşiktaş 5 5
14. Göztepe 5 5
15. Antalyaspor 5 5
16. Ankaragücü 5 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Keçiörengücü 6 10
6. Adana Demirspor 5 9
7. Fatih Karagümrük 6 9
8. İstanbulspor 6 9
9. Altay 6 9
10. Balıkesirspor 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. West Ham 7 12
4. Tottenham 7 11
5. Leicester City 6 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 6 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 6 13
6. Athletic Bilbao 7 12
7. Villarreal 7 11
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Real Betis 7 8
13. Getafe 7 7
14. Levante 6 7
15. Osasuna 6 7
16. Celta de Vigo 7 6
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@