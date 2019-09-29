Maçın ardından Hatayspor

HATAY (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında iç sahadaki Eskişehirspor maçını 1-0 kazanan Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Rakibe pozisyon vermeyen ama pozisyona girmekte zorlanan bir Hatayspor takımı vardı sahada." dedi.

Palut, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, çalışmaların ardından stadın bu haftaya yetiştiğini, bu sezon kendi sahalarında ilk kez maça çıktıklarını kaydetti.

Oyun anlamında istedikleri ritmi tutturamadıklarını aktaran Palut, şöyle devam etti:

"Maça baktığımız zaman, ilk yarı bu görüntümüz devam etti. Yani, rakibe pozisyon vermeyen ama pozisyona girmekte zorlanan bir Hatayspor takımı vardı sahada. Tabii sıcak da etkilemiştir iki takımı, tempoyu düşürmüştür. Ama ikinci yarı oyuncularım biraz daha oyunu istedi. Rakip yarı sahada daha çok görünmeye başladık. Ama bu defa da, bunu pozisyonlara çevirmede zorlandık. Eskişehirspor da kendi sahasında savunma yapınca, bunu çözmekte biraz zorlandık açıkçası. Ama girdiğimiz bir pozisyon, attığımız bir gol bize üç puanı getirdi. Futbolcularımı ve rakibi tebrik ediyorum."

- Eskişehirspor cephesi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan da, ligdeki her maçın önemli olduğunu kaydetti.

Rakiplerinin geçen haftaki mağlubiyetlerini kazaya bağladığını aktaran Demirbakan, "Disiplinli bir takım, iyi yönlendiriliyor. Güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bugün iyi bir takıma yenildik. Bazen kaybetmek, kazanmaktır. Bu maçta kaybettik, bazı şeyler de kazandık." ifadelerini kullandı.