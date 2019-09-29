Maçın ardından Karagümrük

İSTANBUL (AA) - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, TFF 1. Lig'in 6. haftasında Akhisarspor'a 3-2 yenildikleri maça kötü başladıklarını ve ilk yarıda beklenmedik goller yediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dumlupınar, mağlubiyetten dolayı taraftarlardan özür dileyerek, "18 ve 29. dakikalar arasında beklenmedik goller yedik. Oyun dengemizi kaybettik ancak çabuk toparlandık. Devrenin son dakikasında bulduğumuz golle soyunma odasına daha enerjik girdik. İkinci yarıda oyun kontrolü bizdeydi. 3-2'yi yakaladıktan sonra beraberliği hatta galibiyeti getirecek pozisyonlar yakaladık. Maalesef değerlendiremedik. Kendi sahamızda kaybettiğimiz için üzgünüz." diye konuştu.

Ligde ilk mağlubiyetlerini aldıklarını hatırlatan Dumlupınar, "Hedefimizden sapma yok. Daha çok çalışıp devreye kadar maksimum puanı almak istiyoruz . Devrede bizi üst lige taşıyacak takviyeler olacaktır. Hedefimizden sapma yok. Hedefimiz üst lige çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.

- Altıparmak: "Önemli bir galibiyet aldık"

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Fatih Karagümrük karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Müsabakayı değerlendiren Altıparmak, "Uzun lig maratonunda önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı kutluyorum. Maçın ilk yarısında mükemmele yakın oynadık. 3-0'dan sonra farkı açacak, pozisyonlar yakaladık. İlk yarının son dakikasında yediğimiz gol, rakibin ve taraftarın iştahını arttırdı. Tecrübeli bir takımız. Skorun 3-0'dan, 3-2'ye gelmesine izin vermemeliydik. Rakibimizi mücadelesinden dolayı kutluyorum. Ligdeki en önemli rakiplerimizden birini deplasmanda yendik. Galibiyet serisini devam ettirmek çok önemliydi. Galibiyet, taraftarlarımıza armağan olsun. İyi yoldayız ve iyi gidiyoruz. Bütün oyuncularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli ve kaliteli bir kadroya sahip olduklarının hatırlatılması üzerine Altıparmak, şunları kaydetti:

"Süper Lig'le TFF 1. Lig arasında fazla fark var. Bu mücadeleyi yaptığınız zaman kaliteniz ortaya çıkıyor. Bazı maçlarda rakibimiz saymadığımız takımlara karşı odaklanma sorunu yaşıyoruz. Her rakibe aynı hazırlanmaya çalışıyoruz. Çok tecrübeli oyucu ile oynamamızı avantaj olarak görüyoruz. Bizim tek hedefimiz mayıs ayında şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak."