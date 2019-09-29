Maçın ardından Mustafa Ati Göksu Ve Hakan Kutlu Açıklamaları

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 2-0 mağlup eden Balıkesirspor'un teknik direktörü Mustafa Ati Göksu, "Önümüzdeki hafta da kazanarak yukarılara doğru tırmanıp, yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Göksu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Futbolcularının özellikle oyunun ilk 10 dakikasından sonra çok iyi mücadele ettiğini belirten Göksu, şunları kaydetti:

"Burada oynayan, oynamayan futbolcu kardeşlerimi tebrik ederken, seyirciyi de unutmamak lazım. Gerçekten bugün 12. adam oldular ve 3 puanda onların da payı büyük. Biz bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yine içerideyiz. İnşallah önümüzdeki hafta da kazanarak yukarılara doğru tırmanıp, yolumuza devam edeceğiz."

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, takımının son 5 haftada galip gelemediğini hatırlatırken, bu durumu Giresunspor karşısında değiştiremediklerini dile getirdi.

Kutlu, Balıkesir'e kötü gidişatı sonlandırmak için geldiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Oyuncularım inanıyordu. Oyunun ilk bölümünde bireysel hatalardan dolayı geriye düştük. İkinci yarıda ellerinden geldiği kadar oyunu zorladılar. Ben ilerleyen süreçte bu oyuncu topluluğuna inanıyorum. Kötü gidişatı değiştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Geçmişte yaşanan bazı olumsuzluklar mental anlamda sorunlar yaratmış. Bu bir süreç ve kolay atlatılmıyor. İlerleyen süreçte ben oyuncularıma inanıyorum."