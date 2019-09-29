Maçın ardından Mustafa Kaplan Açıklamaları

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 6. haftasındaki Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün yardımcı antrenörü Hayrettin Aksoy, kendileri açısından çok önemli bir maçı 3 puanla kapattıklarını söyledi.

Karşılaşmada teknik direktör Metin Diyadin'in kırmızı kartla oyun dışı kalması nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Aksoy, "Maça çok iyi başladığımızı söyleyemem. 10-15 dakika mücadele ettik. Savunmada kaldık. Bu 10-15 dakikayı atlattıktan sonra oturaklı hale geldik. Oyunun hakimiyetini ele geçirdik." dedi.

Gençlerbirliği'nin, yaptıkları hatalar nedeniyle 2-3 pozisyon yakaladığını anlatan Aksoy, şunları söyledi:

"İkinci yarı daha üstün oynadık. 2-0 öne geçmenin rahatlığı bizi geri itti. Böyle olunca geride kaldık. Kontratakları yakalayabilsek 3 de olurdu. Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyoruz. Bizim için çok önemli ve dönüm noktası bir maçtı. Bu haftayı görmek bizim için önemliydi. Oyuncularımız müthiş mücadele etti. Hepsini tebrik ediyorum."

- Kaplan: "Konuşacak fazla bir şey yok"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, başkent derbisini kazanan MKE Ankaragücü'nü kutladı.

"Konuşacak fazla bir şey yok." diyerek sözlerine başlayan Kaplan, "Çok üzgünüz. Maç öncesi çok umutluyduk. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek, soyunma odasına önde girecektik. Kazanan takımı kutluyorum. İki takım taraftarlarını da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.