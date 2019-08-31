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Maçın ardından Osmanlıspor Adanaspor

- Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan İnce:"İki kez öne geçmemize rağmen maç 2-2 bitti"

Spor 30.08.2019, 21:09 31.08.2019, 00:50
Maçın ardından Osmanlıspor Adanaspor
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ANKARA (AA) - Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan İnce, 2-2 sona eren Adanaspor maçı sonrasında, genç takım olmanın dezavantajlarını yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnce, "Gönül isterdi ki sahadan 3 puanla ayrılalım. Olmadı. Sahada oyuncularım gereken mücadeleyi gösterdi. Genç bir takımız. Biraz da tecrübesizliğin kurbanı olduk." dedi.

Takımda bazı eksiklerin olduğunu bunu transferlerle kapatmak istediklerini anlatan yardımcı antrenör İnce, "İki kez öne geçmemize rağmen maç 2-2 bitti. Genç takım olmanın avantaj ve dezavantajları var. Adanaspor karşısında bu dezavantajları yaşadık. İlerleye haftalarda daha iyi oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, ikinci yarıdaki oyun anlayışla sahadan bir puanla ayrıldıklarını ifade etti.

İki devreli bir müsabaka izlediklerine dikkati çeken Eriş, "Bu sefer eksik kalan bir takım vardı. İlk devresinde bize yakışmayan bir oyun ve mücadele vardı. Gösterdiklerimizi ilk devrede yapamadılar." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Levent Eriş, şunları kaydetti:

"Bazı kardeşlerimin hazır olmadığını düşünüyorum. İyi çalışmamak böyle eksikliklere neden oluyor. Oyunsal anlamda ve sayısal bazda eksik oynadık. İkinci devrede farklı bir olun anlayışımız vardı. İki kuvvetli santrforla oyunu değiştirmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Yakaladığımız iki pozisyonu değerlendirebilsek maçı da kazanabilirdik. Zor bir müsabakaydı. Taraftarlarımızın yüzünü öne eğmedik. Elbetteki kazanmayı çok isterdik. Oyuncularımın ikinci devredeki mücadelesinden memnunum."

#Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş #osmanlıspor yardımcı antrenörü turan ince #tff 1. lig
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