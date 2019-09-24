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Maçın ardından: Rıza Çalımbay "Çok mutluyuz"

- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Özellikle son dakikada attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz" - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bugün detayda yaşadığımız zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik. Üzgünüm, çalışacağız, devam edeceğiz"

Spor 23.09.2019, 22:54 23.09.2019, 23:23
Maçın ardından: Rıza Çalımbay "Çok mutluyuz"
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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'u son dakikada attıkları golle mağlup ettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çalımbay, Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor'un Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların çok güzel karşılaşma izlediğini belirtti.

İki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getiren Çalımbay, ilk golü yemelerine rağmen oyundan kopmadıklarını ifade etti.

Çalımbay, golden sonra toparlandıklarını anlatarak, "Devre arası yaptığımız değişiklikler işe yaradı. Sonradan giren arkadaşlarımız da çok etkili oldu. İyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Trabzonspor'un çıkışta olduğunu ve çok dikkatli olmaları gerektiğini maçtan önce konuştuklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Özellikle son dakikada attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Üç maçtır galip gelemiyorduk, bu maç bizim açımızdan çok önemliydi. Şimdi önümüzde kritik maçlar var. Lig, çok uzun maraton. Bir galibiyetle bitmiyor. Önümüzdeki Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçını da iyi şekilde bitirirsek çok büyük avantaj yakalamış olacağız."

Çalımbay, takımda hala hazır olmayan futbolcuların bulunduğuna dikkati çekerek, onların da hazır hale gelmesiyle daha alternatifli bir takım olacaklarını sözlerine ekledi.

- Karaman: "Üzgünüm"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşma adına yorumlanacak fazla bir şey olmadığını dile getiren Karaman, maç genelinde istekli, arzulu oynamaya çalıştıklarını belirtti.

Özellikle deplasmanlarda pozisyonları golle değerlendiremediklerinde zorluk yaşadıklarına değinen Karaman, "Bugün detayda yaşadığımız zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik. Üzgünüm, çalışacağız, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

#Trabzonspor #süper lig #futbol #Demir Grup Sivasspor
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