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“Maçın sonuna kadar bitmeyen bir destek bekliyoruz“

İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Kocaeli'de İngiltere ile oynayacakları maçta, futbolseverlerin karşılaşmanın sonuna kadar kendilerini desteklemelerini istedi.

Spor 05.09.2019, 13:57 05.09.2019, 15:24
“Maçın sonuna kadar bitmeyen bir destek bekliyoruz“
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İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Kocaeli'de İngiltere ile oynayacakları maçta, futbolseverlerin karşılaşmanın sonuna kadar kendilerini desteklemelerini istedi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesine açıklamalarda bulunan İnceefe, karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli'nin tam 9 yıl sonra bir milli maça ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kocaelili futbolseverlerin bu önemli maçta tüm stadı doldurmasını istiyoruz. Bu iş, istek ve arzu işi. Ne kadar isterseniz o kadar başarırsınız. Dolu tribünler bu genç ve yetenekli çocuklara pozitif katkı yapacaktır. Onun için maçın sonuna kadar bitmeyen bir destek bekliyoruz."

İngiltere müsabakasını değerlendiren İnceefe, grupta haziran ayında oynadıkları 2 maçta çok kritik puanlar kaybettiklerini belirterek, "İngiltere gibi grubun en iddialı takımı karşısında alacağımız galibiyet, geçmiş kayıpları telafi edecektir. Elbette ki çok zor maç ama tüm oyuncular hedefe ulaşmanın yolunun bu tip sonuç maçlarından geçtiğinin bilincinde." ifadelerini kullandı.

#İngiltere #UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri #Ümit Milli Futbol Takımı #Vedat İnceefe
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