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"Madalya hayali kuruyoruz"

- A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Selçuk Keskin: "Avrupa Şampiyonası'nı en üst seviyede tamamlamak istiyoruz" - "Sabırsızlıkla şampiyonanın başlamasını bekliyoruz"

Spor 29.08.2019, 09:19
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İSTANBUL (AA) - SEZER YAVUZ - A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Selçuk Keskin, 2019 CEV Avrupa Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde ederek madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

37 yaşındaki pasör, 12-29 Eylül tarihlerinde Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 Avrupa Şampiyonası öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Selçuk Keskin, C Grubu'nda Slovenya, Belarus, Finlandiya, Kuzey Makedonya ve Rusya ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Gruptan çıkmayı çok istiyoruz. Bütün rakipler kuvvetli. Gruptan en iyi şekilde çıkıp, çapraz eşleşmede avantaj sağlamak istiyoruz. Madalya hayali kuruyoruz. Neden olmasın? Hedeflerimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Çok zor, herkes çok kuvvetli ama olmayacak diye bir şey yok. Şampiyonayı en üst seviyede tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.


- "Çok iyi çalışıyoruz"


Selçuk, hazırlık sürecinin çok yoğun ve tempolu geçtiği aktardı.

Hazırlık sürecini değerlendiren deneyimli voleybolcu, "Çok iyi çalışıyoruz. Çok yoğun bir tempo var. Bütün arkadaşlar çok iyi hazırlanıyor. Sabırsızlıkla şampiyonanın başlamasını bekliyoruz. Yoruluyoruz ama inşallah bunun karşılığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yaşayan gurbetçilere, Slovenya'daki grup maçlarında kendilerini desteklemeleri için çağrıda bulunan milli oyuncu, "Bütün gurbetçi vatandaşlarımızı maçlara bekliyoruz. Onlarla daha güçlü oluyoruz. Onlarla daha fazla keyif alıyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Biz de milli takımı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Keyifli bir turnuva geçirip, en iyi yere gelmek istiyoruz." şeklinde konuştu.


#A Milli Erkek Voleybol Takımı #avrupa voleybol şampiyonası #Selçuk Keskin #voleybol
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