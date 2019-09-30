"Mağlubiyeti telafi edecek güçteyiz"





MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Antalyaspor maçında kaybettikleri 3 puan için üzgün olduklarını söyledi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda 3-0 mağlubiyetle ayrıldıkları Antalyaspor maçında kötü oynadıklarını ifade etti.

Karşılaşmada istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:

"Öncelikle bu oyundan dolayı Malatya kamuoyundan özür dileriz. Futbolcularımız maça adapte olamadılar ve haklı olarak mağlubiyet yaşandı. Antalyaspor'u galibiyetten dolayı kutluyorum. Antalyaspor maçını kaybettiğimiz için üzgünüz. Artık önümüze bakacağız. Bu maçla alakalı takımımız adına pozitif anlamda söyleyeceğimiz bir şey yok ancak bu mağlubiyeti telafi edecek güçte bir takımız. Denizlispor maçıyla tekrar yükselişe geçeceğimizi düşünüyorum. Sonuçta bir maç kaybettik ancak Yeni Malatyaspor kaliteli bir takım. Malatya camiası olarak bunun üstesinden geleceğiz."

Çelikel, bu maçı unutarak bu hafta sahalarında oynayacakları Yukatel Denizlispor maçına odaklandıklarını, bu karşılaşmadan da en iyi sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.