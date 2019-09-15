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Malkara Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Serhat Gökmen oldu
Malkara 23. Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri başpehlivanı Serhat Gökmen oldu.Minik boy güreşçilerin Malkara Er Meydanı'ndaki güreşleriyle başlayan organizasyon, tüm boylarda kıran kırana mücadelelerle devam etti.
Spor 15.09.2019, 17:04 15.09.2019, 19:54
TEKİRDAĞ (AA) - Malkara 23. Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri başpehlivanı Serhat Gökmen oldu.
Minik boy güreşçilerin Malkara Er Meydanı'ndaki güreşleriyle başlayan organizasyon, tüm boylarda kıran kırana mücadelelerle devam etti.
Finalde Samsunlu Serhat Gökmen ile Antalyalı Orhan Okulu eşleşti. Çekişmeli geçen final mücadelesinde Serhat Gökmen, rakibini normal sürede yendi.
Güreşlerde dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.
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