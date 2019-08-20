Son Dakika
FETÖ/PDY’nin üniversite yapılanmasına 21 gözaltı kararı
Konut satışları Temmuz’da azaldı - Konut satış istatistikleri temmuz 2019
Ankara’da 3.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdi
29 ilde terör örgütü PKK operasyonu
3 büyükşehir belediye başkanı görevden alındı!
İzmir’de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
Honduras’ta futbol maçında kan aktı: 3 ölü, 12 yaralı
Meteoroloji’den Ekrem İmamoğlu’na cevap
12 ile Teşvikli Organize Sanayi müjdesi - Ekonomi Haberleri

Mamak Belediyespor Basketbol Takımı yeni sezona merhaba dedi

Türkiye Basketbol Ligi’nin Ankara temsilcilerinden biri olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 2019-2020 sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Spor 20.08.2019, 11:08 Ramazan Durmuş
Mamak Belediyespor Basketbol Takımı yeni sezona merhaba dedi

Türkiye Basketbol Ligi’nin Ankara temsilcilerinden biri olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 2019-2020 sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleşen ilk idmanı Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Kulüp Başkanı Ercan Kınacı, As Başkan ve Basketbol Şube Sorumlusu Ramazan Koçak, yönetim kurulu ve meclis üyeleri tribünden izledi. Yenilenen ve güçlenen kadrosuyla bu yıl parkede boy gösterecek olan Yeşil-Beyazlılar evindeki hazırlık çalışmalarının ardından 4-10 Eylül tarihleri arasında Bolu kampına gidecek.

HEDEF İYİ BAŞLANGIÇ YAPMAK...

Mamak'ı bu yıl bir üst lige taşımak için A takımda revizeye gittiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Gerek camiamızla gerekse taraftarlarımızla birlikte başarılara imza atacağımıza inancım tam. Tüm Mamaklı basketbol severleri maçlarımıza bekliyoruz" dedi.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nın başarısı için herkesin elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydeden Baş Antrenör Murat Dikmen ise, “Bolu kampı sonrası Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası’na iyi bir başlangıç yaparak hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: Mamak Belediyesi
banner62
#spor #ankara haberleri #Malak Belediyesi Basketbol Takımı #basketbol #Türkiye Basketbol Ligi #Baş Antrenör Murat dikmen
Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Ağustos 2019
İmsak 04:25
Güneş 05:57
Öğle 12:57
İkindi 16:43
Akşam 19:47
Yatsı 21:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 1 3
2. Malatyaspor 1 3
3. Denizlispor 1 3
4. Alanyaspor 1 3
5. Antalyaspor 1 3
6. Çaykur Rizespor 1 3
7. Trabzonspor 1 1
8. Kasımpaşa 1 1
9. Ankaragücü 1 1
10. Konyaspor 1 1
11. Fenerbahçe 0 0
12. Gazişehir Gaziantep 0 0
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Göztepe 1 0
15. Kayserispor 1 0
16. Galatasaray 1 0
17. Beşiktaş 1 0
18. Başakşehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 0 0
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 0 -6
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. Brighton 2 4
5. Tottenham 2 4
6. Bournemouth 2 4
7. Sheffield United 2 4
8. Everton 2 4
9. M. United 1 3
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 1 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Deportivo Alaves 1 3
7. Osasuna 1 3
8. Granada 1 1
9. Villarreal 1 1
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Atlético Madrid 0 0
13. Getafe 0 0
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@