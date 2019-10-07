Mamak Şehir Stadı’nda yeni sezon heyecanı

Mamak Şehir Stadı’nda 2019-2020 sezonu heyecanı başladı.

İlçedeki amatör spor kulüplerine ev sahipliği yapan şehir stadı bu yıl 9 takım ve 1080 sporcuya hizmet verecek. Yaş gruplarına göre liglerde boy gösteren takımların top koşturduğu, Star 2 belgesine sahip Mamak Şehir Stadı, aynı zamanda turnuvalar ve özel maçlara da ev sahipliği yapacak.

Dünyaca tanınmış sporcular çıkarmak istiyoruz

Mamak’ta futboldan basketbola, voleyboldan sayokana kadar birçok spor dalını desteklediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemizden, başarılı olup adını Türkiye’ye hatta dünyaya duyurmuş sporcular çıkarmak istiyoruz. Bunun içinde spora ve sporcuya her zaman destek veriyoruz. Tüm Başkentlileri stadımızda oynanacak, seyir zevki yüksek maçları ve genç yetenekleri izlemeye davet ediyorum” dedi.