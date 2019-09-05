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Mamak'ın Dev Adamları yeni sezonda iddialı

Türkiye Basketbol Ligi’nin Ankara temsilcilerinden biri olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sezon öncesi kampa girdi.

Spor 05.09.2019, 09:46 05.09.2019, 10:06 Ramazan Durmuş
Mamak'ın Dev Adamları yeni sezonda iddialı
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Türkiye Basketbol Ligi’nin Ankara temsilcilerinden biri olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sezon öncesi kampa girdi.

Bolu’da kamp çalışmalarına başlayan Yeşil-Beyazlılar, kamp sonrası Bursa’da düzenlenecek olan Finalspor Turnuvası'na katılacak.  12-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek turnuva kapsamında Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Bornova Belediyesi, Finalspor ve Sigortam.Net İTÜ ile karşılaşacak.

YENİ SEZÖN İÇİN İDDİALI

Yeni sezon için iddialı bir takım oluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Takımımız sezon hazırlıklarını tamamlamak için kampa girdi. Kamp sonrası da yaptıkları çalışmaları pekiştirmek için turnuvada da boy gösterecekler. Bizlerde sporcularımızın başarısı için yanlarında olmaya, onlar için elimizden geleni  yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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