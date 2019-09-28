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Manchester City 3 golle kazandı
- Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, deplasmanda Everton'ı 3-1 yendi
Spor 28.09.2019, 21:32
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 7. hafta maçında Everton'ı 3-1 mağlup etti.
Son şampiyon Manchester City, ligin yedinci haftasında deplasmanda Everton ile karşılaştı.
İkinci yarıda baskısını artıran Manchester City, Riyad Mahrez'in 71. dakika ve Raheem Sterling'in 84. dakikada attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.
Bu sonuçla Manchester City puanını 16'ya çıkarırken, Everton 7 puanda kaldı.
Öte yandan, Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, yedekler arasında bulunmasına karşın müsabakada süre alamadı.
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