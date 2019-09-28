Son Dakika
Biruni Kimdir? Ne Yapmıştır? Biruni'nin Hayatı ve Eserleri
Halkbank'tan Üreticiyi El Üstünde Tutan Kredi
Pisagor Kimdir? Pisagor Hayatı ve Teoremi Nedir?
Günün özeti - 28-09-2019
Erol Mütercimler Kimdir? Erol Mütercimler Hayatı Biografisi
Ömer Hayyam Kimdir? Ömer Hayyam Hayatı ve Eserleri

Manchester City 3 golle kazandı

- Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, deplasmanda Everton'ı 3-1 yendi

Spor 28.09.2019, 21:32
Manchester City 3 golle kazandı


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 7. hafta maçında Everton'ı 3-1 mağlup etti.

Son şampiyon Manchester City, ligin yedinci haftasında deplasmanda Everton ile karşılaştı.

Manchester ekibi, Gabriel Jesus'un 24. dakikada attığı golle 1-0 öne geçse de ev sahibi ekip Dominic Calvert-Lewin'in 33. dakikada attığı golle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda baskısını artıran Manchester City, Riyad Mahrez'in 71. dakika ve Raheem Sterling'in 84. dakikada attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 16'ya çıkarırken, Everton 7 puanda kaldı.

Öte yandan, Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, yedekler arasında bulunmasına karşın müsabakada süre alamadı.


#Everton #İngiltere Premier Lig #Manchester City
Yorumlar (0)
19°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:12
Güneş 06:35
Öğle 12:44
İkindi 16:04
Akşam 18:43
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 6 9
5. Başakşehir 6 8
6. Denizlispor 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Kasımpaşa 6 7
11. Trabzonspor 5 6
12. Konyaspor 5 6
13. Beşiktaş 5 5
14. Göztepe 5 5
15. Antalyaspor 5 5
16. Ankaragücü 5 5
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Bursaspor 6 12
2. Ümraniye 6 11
3. Akhisar Bld.Spor 5 10
4. Keçiörengücü 6 10
5. Adana Demirspor 5 9
6. Fatih Karagümrük 5 9
7. İstanbulspor 6 9
8. Altay 6 9
9. Hatayspor 5 8
10. Balıkesirspor 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. West Ham 7 12
4. Tottenham 7 11
5. Leicester City 6 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 6 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Barcelona 7 13
3. Real Sociedad 6 13
4. Atletico Madrid 6 13
5. Athletic Bilbao 7 12
6. Villarreal 7 11
7. Granada 6 11
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Betis 7 8
11. Getafe 7 7
12. Levante 6 7
13. Osasuna 6 7
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@