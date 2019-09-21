Manchester City’den Watford'a 8 gol
Manchester City, Premier Lig’de evinde karşılaştığı Watford’u 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Manchester bu sonuçla lig tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti.
Manchester City, Premier Lig’de evinde karşılaştığı Watford’u 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Manchester bu sonuçla lig tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti.
Premier Lig’in 6. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Watford ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Manchester, 18. dakikada sonunda skoru 5-0 yaptı. İlk yarı bu skorla biterken, ikinci yarıda 3 gol bulan Pep Guardiola’nın öğrencileri sahadan 8-0 gibi farklı skorla galip ayrıldı. Müsabakada Bernardo Silva hat-trick yaptı.
Bu sonucun ardından Manchester City puanını 13’e çıkarıp ikinci sıradaki yerini korurken, Watford ise 2 puanla son sırada kaldı.
Manchester ayrıca bu sonuçla lig tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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