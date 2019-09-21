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Manchester City’den Watford'a 8 gol

Manchester City, Premier Lig’de evinde karşılaştığı Watford’u 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Manchester bu sonuçla lig tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti.

Spor 21.09.2019, 20:28 21.09.2019, 20:34
Manchester City’den Watford'a 8 gol

Manchester City, Premier Lig’de evinde karşılaştığı Watford’u 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Manchester bu sonuçla lig tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti.

Premier Lig’in 6. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Watford ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Manchester, 18. dakikada sonunda skoru 5-0 yaptı. İlk yarı bu skorla biterken, ikinci yarıda 3 gol bulan Pep Guardiola’nın öğrencileri sahadan 8-0 gibi farklı skorla galip ayrıldı. Müsabakada Bernardo Silva hat-trick yaptı.

City’nin gollerini 1. dakikada David Silva, 7. dakikada Sergio Agüero, 12. dakikada Riyad Mahrez, 15, 48 ve 60. dakikalarda Bernardo Silva, 18. dakikada Nicolas Otamendi ve 85. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 13’e çıkarıp ikinci sıradaki yerini korurken, Watford ise 2 puanla son sırada kaldı.

Manchester ayrıca bu sonuçla lig tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti.

(Oğuzhan Ort/İHA)

#Watford #Manchester City #Premier Lig
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