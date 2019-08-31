Son Dakika
Manchester United'da puan kayıpları sürüyor
- Preimer Lig'in dördüncü hafta açılış maçında Manchester United, konuk olduğu Southampton ile 1-1 berabere kaldı
Spor 31.08.2019, 14:39 31.08.2019, 17:31
ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin dördüncü haftasının açılış maçında Manchester United, Siant Mary's Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.
İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Southampton, 58. dakikada Jannik Vestergaard'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.
Southampton'da Kevin Danso, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligin son üç haftasında puan kayıplarını sürdüren Manchester United, bu beraberliğin ardından maç fazlası ve 5 puanla 4. sırada yer aldı. Southampton ise 4 puanla 13. sıraya yükseldi.
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:08
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:35
|Akşam
|19:31
|Yatsı
|20:53
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|3
|4
|8. Sivasspor
|2
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Beşiktaş
|2
|3
|11. Antalyaspor
|2
|3
|12. Gazişehir
|2
|3
|13. Konyaspor
|2
|2
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Osmanlıspor
|3
|4
|8. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. M. United
|4
|5
|5. Leicester City
|3
|5
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Chelsea
|3
|4
|15. West Ham
|3
|4
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. Aston Villa
|3
|3
|18. Norwich City
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Atletico Madrid
|2
|6
|4. Real Madrid
|2
|4
|5. Real Valladolid
|2
|4
|6. Deportivo Alaves
|2
|4
|7. Osasuna
|2
|4
|8. Celta de Vigo
|3
|4
|9. Real Sociedad
|3
|4
|10. Barcelona
|2
|3
|11. Levante
|2
|3
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0
Yeni Sayımız