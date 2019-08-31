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Manchester United'da puan kayıpları sürüyor

- Preimer Lig'in dördüncü hafta açılış maçında Manchester United, konuk olduğu Southampton ile 1-1 berabere kaldı

Spor 31.08.2019, 14:39 31.08.2019, 17:31
Manchester United'da puan kayıpları sürüyor
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ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin dördüncü haftasının açılış maçında Manchester United, Siant Mary's Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Manchester United, 10. dakikada Daniel James'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Southampton, 58. dakikada Jannik Vestergaard'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Southampton'da Kevin Danso, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligin son üç haftasında puan kayıplarını sürdüren Manchester United, bu beraberliğin ardından maç fazlası ve 5 puanla 4. sırada yer aldı. Southampton ise 4 puanla 13. sıraya yükseldi.

#açılış maçı #dördüncü hafta #İngiltere Premier Lig #Manchester United #Southampton
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