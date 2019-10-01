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Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.Premier Lig'in 7. hafta kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.
Spor 01.10.2019, 00:15 01.10.2019, 00:26
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.
Premier Lig'in 7. hafta kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.
Arsenal 58. dakikada Pierre Aubameyang'ın golüyle skoru eşitledi. Maçın kalan bölümünde her iki takım da sonucu değiştiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.
Bu sonuçla Arsenal 12 puanla 4. sıraya yerleşirken, Manchester ekibi 9 puanla 10. sırada yer aldı.
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