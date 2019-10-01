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Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.Premier Lig'in 7. hafta kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.

Spor 01.10.2019, 00:15 01.10.2019, 00:26
Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 7. hafta kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.

Ev sahibi takım, Scott McTominay ile 45. dakikada golü bularak soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Arsenal 58. dakikada Pierre Aubameyang'ın golüyle skoru eşitledi. Maçın kalan bölümünde her iki takım da sonucu değiştiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.

Bu sonuçla Arsenal 12 puanla 4. sıraya yerleşirken, Manchester ekibi 9 puanla 10. sırada yer aldı.

#Arsenal #İngiltere Premier Lig #Manchester United
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