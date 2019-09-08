Son Dakika
Günün Özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
“Torunlarımıza özgür bir vatan teslim etmeye mecburuz“
Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı
Potada 993. milli sınav
Borsa liginin ağustos şampiyonu Fenerbahçe oldu
GittiGidiyor'da okul ürünleri satışları yüzde 85 arttı
Onlar ormanların atlı koruyucuları
Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı direnişi 6’ncı gününde
“Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor“

Manisa'da rahvan at yarışları yapıldı

- Turgutlu ilçesindeki yarışlara Türkiye'nin çeşitli illerinde 120 rahvan at katıldı

Spor 08.09.2019, 20:00 08.09.2019, 20:43
Manisa'da rahvan at yarışları yapıldı
banner63

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde rahvan at yarışları yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Rahvan Atçıları Derneği'nin iş birliğinde Irlamaz Rekreasyon Alanı'ndaki 800 metrelik kum pistte düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinden 120 rahvan at katıldı.

Turgutlu Rahvan Atçıları Derneği'ne bağlı sporcular, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a organizasyon dolayısıyla teşekkür etti.

Akın da Türkiye'nin önemli spor dallarından olan rahvan at yarışını Turgutlulularla buluşturdukları için mutlu olduklarını belirterek, "Bizler vermiş olduğumuz bütün sözlerimizi tuttuk. Bağ bozumu ve Kurtuluş şenliklerimizle rahvan at yarışlarını düzenledik. Bugün burada bulunan tüm yarışmacılara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Turgutlu Rahvan Atçıları Derneği Başkanı İsmail Kebapçı, Akın'a rahvan at yarışlarına sunduğu katkıdan dolayı plaket verdi.

Yarışlar sonrasında baş kategorisinde Ahmet Tankurt, başaltında Ahmet Davraz, büyük ortada Ahmet Tankurt, küçük orta kategorisinde Halil Kılıç, üçlü taylarda İlyas Demir, dörtlü tay grubunda ise Engin Şencan'a ait atlar birinciliği elde etti.

Dereceye giren atların sahiplerine para ödülünün yanı sıra kupa ve madalyaları verildi.

#Rahvan At Yarışları #Turgutlu Belediye Başkanı Çetin AKın
Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 08 Eylül 2019
İmsak 04:49
Güneş 06:15
Öğle 12:52
İkindi 16:27
Akşam 19:18
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@