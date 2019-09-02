Flaş HaberBM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Son Dakika
Marcelo'dan Fikret Orman'a ziyaret
İSTANBUL (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Marcelo Guedes, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti.Siyah-beyazlı kulübe, 2015-2016 sezonunun...
Spor 02.09.2019, 14:56 02.09.2019, 17:14
İSTANBUL (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Marcelo Guedes, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulübe, 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer olan ve 2017-2018 sezonu öncesinde Fransız ekibine giden Brezilyalı savunma oyuncusu, Fikret Orman ile bir araya geldi.
Marcelo, bir süre sohbet ettiği Fikret Orman'a Olympique Lyon forması hediye etti.
Yeni Sayımız