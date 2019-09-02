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Marcelo'dan Fikret Orman'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Marcelo Guedes, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti.Siyah-beyazlı kulübe, 2015-2016 sezonunun...

Spor 02.09.2019, 14:56 02.09.2019, 17:14
Marcelo'dan Fikret Orman'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Marcelo Guedes, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübe, 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer olan ve 2017-2018 sezonu öncesinde Fransız ekibine giden Brezilyalı savunma oyuncusu, Fikret Orman ile bir araya geldi.

Marcelo, bir süre sohbet ettiği Fikret Orman'a Olympique Lyon forması hediye etti.

#Fikret Orman #Fransa #futbol #Ligue 1 #Marcelo Guedes #Olympique Lyon #süper lig
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