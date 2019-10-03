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Marchisio futbolu bıraktı
- İtalyan futbolcu, 33 yaşında kariyerini sonlandırdı
Spor 03.10.2019, 17:20
İSTANBUL (AA) - İtalyan milli futbolcu Claudio Marchisio, aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabında emekliliğini açıklayan Marchisio, "Futbolcu olmak isteyen küçük çocuğa söz vermiştim, sahaya girdiğimde harika hissettiğim sürece oynayacaktım. Artık sözümü yerine getiremiyorum ve bu yüzden futbolu bırakıyorum." ifadelerini kullandı.
Marchisio ayrıca 55 kez milli formayı terletip 5 gol atmıştı.
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