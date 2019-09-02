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Mario Lemina Galatasaray’da

Galatasaray, Mario Lemina’yı kiralık olarak kadroya kattıklarını açıkladı.

Spor 02.09.2019, 23:09
Mario Lemina Galatasaray’da
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Galatasaray, Mario Lemina’yı kiralık olarak kadroya kattıklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina ve kulübü Southampton Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.

(İHA)
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