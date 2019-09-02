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Mario Lemina, İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul'a geldi.İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen Lemina, İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı...

Spor 02.09.2019, 11:28
Mario Lemina, İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul'a geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen Lemina, İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.

Havalimanında herhangi bir açıklama yapmayan Lemina, sarı-kırmızılı kulübe hareket etti.

Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.


#futbol #Galatasaray #Mario Lemina #süperlig #transfer
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