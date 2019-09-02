Son Dakika
Mario Lemina, İstanbul'a geldi
İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul'a geldi.İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen Lemina, İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı...
Spor 02.09.2019, 11:28
İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul'a geldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen Lemina, İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.
Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.
Yeni Sayımız