İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul'a geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen Lemina, İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.

Havalimanında herhangi bir açıklama yapmayan Lemina, sarı-kırmızılı kulübe hareket etti.

Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.



