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Mario Lemina’da sorun yok
Kasımpaşa maçında 30. dakikada oyundan çıkan Galatasaray’ın 26 yaşındaki futbolcusu Mario Lemina, mide bulantısı yaşadığı için sahayı terk etmek zorunda kaldı.
Spor 13.09.2019, 23:50
Kasımpaşa maçında 30. dakikada oyundan çıkan Galatasaray’ın 26 yaşındaki futbolcusu Mario Lemina, mide bulantısı yaşadığı için sahayı terk etmek zorunda kaldı.
Lemina sosyal medya hesabından da, "Sakatlık yok beyler, endişelenmeyin. Oynamaya devam, en güçlü Galatasaray" notunu paylaştı.(Oğuzhan Ort/İHA)
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